Teški dani u obitelji 'Sašine kuhinje': Popularni kuhar prolazi kroz strašno razdoblje i moli za pomoć

Poznati karlovački kuhar i gastro influencer Saša Vukić kroz svoj projekt 'Sašina kuhinja' stekao je brojne obožavatelje u Hrvatskoj, ali i šire. Njegov YouTube kanal, na kojima objavljuje recepte, prati više od 1,3 milijuna ljudi, a popularan je i na Facebooku gdje je sada napravio iznimku i obratio se fanovima s problemom koji je zadesio njega i njegovu obitelj, piše Story.

'Ovo je prvi put u 10 godina da sam na ovaj način prinuđen iskoristiti benefite upravo vas pratitelja da bi video dosegnuo širu publiku kako bih ispričao jedan nemili događaj koji je potresao zajednicu u kojoj živim, ali i mene i moju obitelj', započeo je Saša pa je objasnio kako je u subotu, 29. studenog, oko 10 navečer u Karlovcu izbio požar u stanu preko put zgrade u kojoj on živi s obitelji i da jedna osoba s lažnog profila na društvenim mrežama za požar proziva njegovog sina.

'Dok tata peče kolače, sin pali zgrade. On i njegovi prijatelji su krivci', neki su od komentara koje je Saša izdvojio u videu. 'Imenom i prezimenom, adresom, zgradom i katom gdje živimo je prozvao mog 15-godišnjeg sina, ali on tu ne staje. Dolaze nam susjedi koji nam pokazuju poruke koje je njima slao, i dalje šireći lažne informacije, prozivajući mog maloljetnog sina. Supruga i ja smo otišli na policiju, kako bi prijavili cijeli slučaj. U međuvremenu, saznali smo da su se stvarni krivci za požar sami prijavili na policiju', ispričao je, a nije skrivao nezadovoljstvo radom policije.

'Policija nas upućuje u privatnu tužbu. Mi znamo tko je osoba koja je ovo učinila, susjedi su prišli i potvrdili imenom i prezimenom koja je to osoba koja okolo šiti dezinformacije. Policija uopće nije željela čuti ime i prezime osobe. Zašto? Ne znam zašto. Zašto policija nije htjela čuti ime i prezime osobe koja je učinila više kaznenih djela na štetu maloljetne osobe? Tko će zaštiti moje dijete ako neće policija?' zapitao se. Priznao je i kako je razmišljao o tome da uzme pravdu u svoje ruke.

'Međutim, što bih s tim dobio? Ovaj video je jedini način da zaštitim svoje dijete. Ovo je prvi put da tražim pomoć vas, ali i medija, da se krivac sankcionira. Molim nadležna tijela Republike Hrvatske da sukladno zakonu sankcioniraju ovo kazneno djelo', poručio je.