TEŠKA ŽIVOTNA PRIČA PJEVAČA KOJEG HRVATI OBOŽAVAJU 'Preminuo nam je sin sa tri mjeseca, onda sam izgubio sve što sam imao'

Dok sam dolazio na Sustipan, gledam koliko ljudi, kolika je to kolona, dakle mi kasnimo s koncertom da bi svi oni uspjeli ući. I to me nekako drži, ta nova generacija, ti mladi ljudi', rekao je pjevač Željko Samardžić (67) koji je u Splitu imao koncert.

Progovorio je o preranoj smrti sina, a o divnom suprugu govorila je i njegova Maja. U braku su već 45 godina, a upoznali su se u dvorani srednje ekonomske škole u Mostaru, kada je Željko svirao sa svojim bendom 1970-ih.

'Ja sam se oženio mlad, s mojom Majom sam dobio troje djece, četvero, jedan nam je sin nažalost preminuo kao mala beba. I imam sad četvero unučadi. Mogu reći da bih ponovo sve napravio. Meni je sve to kako treba, poštujemo se i volimo i imam osjećaj da što smo stariji, da smo sve bliži', ispričala je velika glazbena legenda za InMagazin.

Željko se prisjetio kolika je to tuga bila kada je preminuo njihov troipolmjesečni sin Zlatko. Zapravo, tuga i praznina zbog njega, ističe Željko, zauvijek ostaju.

'Pa teško je to, mladom čovjeku je to drukčije. Možda je mojoj Maji to najteže palo, s obzirom na to da je ipak majka i nosila je to dijete. Naravno, ja sam tu odmah pored nje i svake godine u isto vrijeme bodrimo jedno drugo, koliko bi bilo godina da je sad i tako. To je bio sin, muško dijete, ali što ćeš, to je život. Svakakvih slučajeva ima, ne daj Bože nikome', priča Željko, koji je skoro i sam izgubio život nakon što je slučajno ranjen u ratu u Mostaru. S obitelji se preselio u Beograd.

'Bilo je jako teško, mislim poslije svega onoga što ste stekli u životu, odjednom ste sve izgubili i krenuli smo s 200 tadašnjih maraka, došli u Beograd i krenuli smo od nule. Ja sam pjevao po lokalima, restoranima, ljudima se to dopalo i s vremenom sam došao do pokojne Marine Tucaković i njenog supruga Fute, napisali su mi jedan divan album', ispričao je.

Supruga Maja za njega ima samo riječi hvale.

'Izuzetno dobar suprug i djed i otac i jednostavno živi za obitelj i sav se predaje', ispričala je za InMagazin.