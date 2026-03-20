Teška prometna u Splitu stvorila ogromnu gužvu, jedna osoba ozlijeđena

Danas oko 12.15 sati na području Sirobuje dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovali teretno i osobno vozilo.

Prema prvim informacijama, u sudaru je jedna osoba ozlijeđena te je vozilom hitne pomoći prevezena u KBC Split na pružanje liječničke pomoći. Za sada nije poznata težina ozljeda.

Na mjesto događaja izašli su policijski službenici koji obavljaju očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće. Zbog intervencije i zastoja vozila na cesti, na tom području stvorile su se prometne gužve u smjeru Splita pa se vozačima savjetuje oprez i korištenje alternativnih pravaca.