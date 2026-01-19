Teška prometna u Krnjevu. Sudar auta i autobusa. Vozačica prevezena na Hitnu

Teška prometna nesreća dogodila se danas poslijepodne na riječkom Krnjevu, na Novoj cesti.

Oko 14 sati došlo je do sudara automobila i autobusa riječkog Autotroleja u blizini križanja kod kafića Alibi. Prema prvim informacijama, ozlijeđena je vozačica automobila marke Golf, koja je hitno prevezena u riječki KBC.

Promet zaustavljen, u tijeku očevid

"Koliko sam uspio vidjeti, vozačica automobila bila je pri svijesti kada su je odvezli u bolnicu. Mislim da je bila sama u autu", rekao je za portal Burin vozač koji je među prvima naišao na mjesto nesreće.

Zbog nesreće je promet tim dijelom Nove ceste obustavljen, a vozači su preusmjereni na obilazne pravce. Očevid provodi riječka prometna policija, koja utvrđuje okolnosti sudara.