Teška prometna u Dalmaciji, poginula jedna osoba

​Danas, 25. siječnja oko 15,20 sati na križanju državnih cesta D1 i D59 kod mjesta Pađene dogodila se prometna nesreća u kojoj je smrtno stradala jedna muška osoba.

Na mjesto događaja odmah su upućene sve žurne službe. Prema prvim informacijama, u prometnoj nesreći sudjelovalo je jedno vozilo.

Od 15,50 sati promet se na navedenoj dionici ceste odvija uz privremenu regulaciju radi obavljanja očevida.

O događaju je izviješten zamjenik Županijskog državnog odvjetnika u Šibeniku.

Na mjestu događaja slijedi očevid.