Teška prometna u Dalmaciji, 70-godišnji motociklist završio u bolnici

Jučer, 30. lipnja oko 8,15 sati u Šibeniku u Ulici Velimira Škorpika dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede.

Prometna nesreća se dogodila na način da 62-godišnjak, upravljajući osobnim automobilom šibenskih registarskih oznaka, dolaskom do četverokrakog raskrižja s odvojkom kolnika koji je vertikalnom i horizontalnom signalizacijom označen kao cesta s prednošću prolaska, ulaskom u raskrižje nije propustio sva vozila koja se kreću tom cestom iako je bio dužan to učiniti, uslijed čega dolazi do sudara njegovog vozila i motocikla slovenskih nacionalnih oznaka, kojim je upravljao 70-godišnji državljanin Slovenije.

U Općoj bolnici u Šibeniku 70-godišnjaku su konstatirane teške tjelesne ozlijede te je nakon ukazane liječničke pomoći pušten na kućnu njegu.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 62-godišnjeg vozača podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.