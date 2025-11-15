Teška prometna: Prešao u suprotni smjer, zabio se u kamion i poginuo

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila jučer oko 19:35 sati na području Kukuljanova život je izgubio 66-godišnji vozač osobnog automobila.

Prema dosad utvrđenim informacijama, 66-godišnjak je upravljao osobnim vozilom riječkih registracijskih oznaka iz smjera Čavli prema Kukuljanovu. Iz još neutvrđenih razloga, u jednom je trenutku prešao na suprotnu stranu kolnika i izravno udario u kamion bjelovarskih registracijskih oznaka s prikolicom, kojim je iz suprotnog smjera upravljao 38-godišnji vozač.

Od siline udara, osobno vozilo je odbačeno, dok se teretni kamion zaustavio izvan kolnika, na zelenoj površini. Vozač osobnog automobila je od zadobivenih ozljeda, nažalost, preminuo na mjestu događaja.

Očevid trajao satima

Očevidom je rukovodila zamjenica županijske državne odvjetnice, a tijelo preminulog prevezeno je na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci radi obdukcije. Zbog očevida, dionica županijske ceste ŽC 5205 bila je zatvorena za sav promet od 19:35 do 23:30 sati, a promet se odvijao obilaznim pravcima. Policija nastavlja s utvrđivanjem svih okolnosti i relevantnih činjenica koje su dovele do ove tragedije.