Teška prometna nesreća: Više ozlijeđenih, jedna osoba helikopterom prevezena u Split. Sve se dogodilo u blizini Koprna

Gotovo dva i pol sata trajala je zahtjevna intervencija Javne vatrogasne postrojbe Drniš nakon teške prometne nesreće koja se dogodila u blizini Koprna. U nesreći je ozlijeđeno više osoba, a jedna je zbog težine ozljeda hitno prevezena zračnim putem u Split.

Prema informacijama Županijske vatrogasne zajednice, dojava o nesreći zaprimljena je u 10:53 sati. Na teren su odmah upućena dva vozila JVP-a Drniš s pet vatrogasaca.

Detalji još nisu poznati

"U prometnoj nesreći sudjelovalo je više osoba, od kojih su neke zadobile ozljede. Jedna osoba prevezena je helikopterom u Split zbog težine ozljeda. Intervencija je uspješno završena u 13:18 sati", izvijestili su iz Županijske vatrogasne zajednice.

Detalji o uzroku nesreće i stanju ozlijeđenih zasad nisu poznati.