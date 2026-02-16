Teška prometna nesreća u Tribunju: Vozilo završilo na krovu, dvije maloljetnice teško ozlijeđene

U nedjelju, 15. veljače oko pola sata nakon ponoći u Tribunju na lokalnoj cesti 65032, dogodila se prometna nesreća u kojoj su četiri osobe ozlijeđene.

Prometna nesreća se dogodila na način da 22-godišnjak, upravljajući osobnim automobilom šibenskih registarskih oznaka, uz prisutnost alkohola u organizmu od 0,65 g/kg, prilikom skretanja udesno nije prilagodio brzinu kretanja vozila stanju i osobinama ceste te atmosferskim prilikama (kolnik mokar od kiše koja pada, T-raskrižje), uslijed čega gubi nadzor nad vozilom te u zanošenju izlijeće izvan kolnika na zemljanu površinu gdje prednjim dijelom vozila udara u prometni znak "obavezno zaustavljanje - stop", nakon čega vozilom izlijeće u kanal oborinskih voda (širine oko 1,5 metar i dubine oko 1 metar, nepravilnog oblika) pri čemu prednjim lijevim dijelom vozila udara u žičanu ogradu poljoprivrednog zemljišta nepoznatog vlasnika, pri čemu dolazi do rotiranja i prevrtanja vozila na krov.

U Općoj bolnici u Šibeniku 22-godišnjem vozaču i 17-godišnjoj putnici konstatirane su lakše tjelesne ozljede, dok su dvjema 17-godišnjim putnicama konstatirane teške tjelesne ozljede te su zadržane na daljnjem bolničkom liječenju.

Zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu, protiv 22-godišnjaka podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.