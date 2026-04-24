Teška prometna nesreća u Šibeniku, dvojica vozača ozlijeđena

Jučer, 23. travnja u 15,45 sati u Šibeniku, u blizini raskrižja ul. 113. Šibenske Brigade HV-a i Svilajske ulice dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenim osobama.

Prometna nesreća dogodila se na način da je 35-godišnjak, upravljajući motociklom šibenskih registarskih oznaka pretjecao osobno vozilo, uslijed čega motociklom prelazi u prometnu traku namijenjenu za kretanje vozila iz suprotnog smjera, pri čemu dolazi do sudara prednjeg dijela njegovog motocikla s prednim dijelom mopeda šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 46-godišnjak. Od siline udara 35-godišnjak zajedno s motociklom pada na kolnik te se nekontrolirano kliže te zaustavlja na autobusnom ugibalištu dok 46-godišnjak usljed udara zajedno s mopedom pada na kolnik.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U Općoj bolnici u Šibeniku 35-godišnjaku i 46-godišnjaku su konstatirane teške tjelesne ozljede te su zadržani na daljnjem liječenju.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 35-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.