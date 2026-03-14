Teška prometna nesreća u Šibeniku: Automobil se prevrnuo, vozač teško ozlijeđen

Noćas, 14. ožujka, dvadeset minuta iza ponoći u Šibeniku u Vukovarskoj ulici dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenom osobom.

Prometna nesreća se dogodila tako što se 59-godišnjak, upravljajući osobnim automobilom šibenskih registarskih oznaka, u neposrednoj blizini odvojka Vukovarske ulice za Ulicu fra Jerolima Milete nije kretao sredinom obilježene prometne trake, već se vozilom kretao više udesno prema uzdignutom pješačkom nogostupu, uslijed čega je prednjim desnim kotačem udario u uzdignuti betonski ivičnjak preko kojeg se popeo na pješački nogostup te je u nekontroliranom kretanju po istom prednjim dijelom vozila udario u betonski zid, a potom u metalnu ogradu od koje se odbio, nakon čega je došlo do prevrtanja vozila na krov.

Ozlijeđeni vozač prevezen je vozilom hitne medicinske pomoći u Opću bolnicu u Šibeniku, gdje su mu konstatirane teške tjelesne ozljede opasne po život.

Tijekom očevida, od 00:20 do 02:20 sati, promet je bio obustavljen na dijelu ceste gdje se dogodila nesreća.

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama protiv vozača bit će podnesen obavezni prekršajni nalog.