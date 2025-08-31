Teška prometna nesreća u Hrvatskoj, stiže helikopter hitne pomoći

Teška prometna nesreća dogodila se na autocesti A4 Goričan - Zagreb, između čvora Sveta Helena i čvora Popovec u smjeru Zagreba, doznaje Index.

Kako se doznaje s terena, na mjesto nesreće uputilo se nekoliko vatrogasnih i policijskih vozila, a u daljini je bio vidljiv i helikopter hitne medicinske službe. Do nesreće je došlo nešto prije 17 sati.

Na zastoj u prometu upozorio je i HAK, koji je izvijestio da se zbog prometne nesreće između čvora Sveta Helena i čvora Popovec u smjeru Zagreba, vozi jednim trakom u koloni dugoj oko 3 kilometra.