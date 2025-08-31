Teška prometna nesreća u Hrvatskoj, poginula ženska osoba

Danas oko 11:10 sati na autocesti A3, nedaleko od Nove Gradiške, dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je život izgubila jedna osoba. Očevid su proveli zamjenik Županijskog državnog odvjetnika u Slavonskom Brodu i policijski službenici Postaje prometne policije Slavonski Brod.

Policija je priopćila kako je utvrđeno da je 60-godišnjak upravljao osobnim automobilom srpskih registracijskih oznaka, krećući se iz smjera zapada prema istoku. U vozilu su se nalazili suputnici u dobi od 61, 62 i 25 godina.

Do nesreće je došlo kada je vozač izgubio nadzor nad vozilom. Automobil se zanio, prešao na zaustavnu traku i travnatu površinu, a zatim udario u metalnu odbojnu ogradu. Od siline udarca, vozilo se prevrnulo na krov, a potom se vratilo na kotače.

Nažalost, 62-godišnjakinja, suvozačica u vozilu, preminula je od zadobivenih ozljeda na mjestu događaja.

Protiv 60-godišnjeg vozača policija podnosi kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela "Izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu".