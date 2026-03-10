Teška prometna nesreća u Drnišu: Auto se prevrnuo na krov, dvije osobe ozlijeđene

U prometnoj nesreći koja se jučer oko 9 sati dogodila u Drnišu u Ulici Domovinskog rata ozlijeđene su dvije osobe.

Prema informacijama policije, nesreća se dogodila kada je 42-godišnji vozač osobnog automobila riječkih registarskih oznaka kod kućnog broja 78 započeo polukružno okretanje preko pune uzdužne linije, a da se prethodno nije uvjerio može li takvu radnju obaviti bez ometanja drugih sudionika u prometu.

U tom trenutku u njegovu prednju bočnu stranu udario je osobni automobil splitskih registarskih oznaka kojim je upravljao 29-godišnjak. Nakon sudara vozilo splitskih oznaka odbilo se te udarilo u prometni znak, a potom se prevrnulo na krov na zemljanoj površini oko 1,5 metara ispod razine kolnika.

U Općoj bolnici u Šibeniku 29-godišnjaku su utvrđene teške tjelesne ozljede, nakon čega je pušten na kućnu njegu, dok je 42-godišnjak zadobio lakše tjelesne ozljede.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 42-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.