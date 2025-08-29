Teška prometna nesreća u Dalmaciji: Poginula žena, dvije osobe ozlijeđene

Danas, 29. kolovoza oko 16.15 sati na lokalnoj cesti 65032 Tribunj-Ivinje, dogodila se prometna nesreće u kojoj su sudjelovali osobno vozilo šibenskih registarskih oznaka i teretno vozilo zagrebačkih registarskih oznaka.

U prometnoj nesreći smrtno je stradala jedna ženska osoba, dok su dvije osobe vozilom hitne medicinske pomoći prevezene u Opću bolnicu u Šibeniku.

Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici, kao i druge žurne službe. Očevidom na mjestu događaja rukovodi zamjenica Županijskog državnog odvjetnika.

Zbog provođenja očevida na mjestu događaja, od 17.19 sati za promet zatvorena je lokalna cesta 65032 od Tribunja prema Ivinju te se promet odvija zaobilaznim pravcima.