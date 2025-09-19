Teška prometna nesreća u Dalmaciji, dvije osobe teško ozlijeđene

Jučer, 18. rujna oko 15.25 sati na državnoj cesti D56 u Skradinu, dogodila se prometna nesreća u kojoj su dvije osobe teško ozlijeđene.

Prometna nesreća se dogodila na način da 34-godišnjakinja, upravljajući osobnim automobilom šibenskih registarskih oznaka, pod utjecajem alkohola u organizmu od 0,26 g/kg, izlaskom iz nepreglednog zavoja nije prilagodila brzinu vožnje osobinama i stanju ceste te vidljivosti i preglednosti tako da vozilo može pravodobno zaustaviti pred svakom zaprekom koju u konkretnim uvjetima može predvidjeti, uslijed čega gubi nadzor nad vozilom te izlijeće van kolnika na asfaltnu površinu raskrižja, a potom van površine kolnika preko kanala oborinskih voda, nakon čega u daljnjem nekontroliranom kretanju udara u potporni betonski zid gdje se i zaustavlja.

U Općoj bolnici u Šibeniku 34-godišnjakinji i 45-godišnjem putniku konstatirane su teške tjelesne ozljede te su zadržani na daljnjem bolničkom liječenju.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 34-godišnjakinje podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.