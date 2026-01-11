Teška prometna nesreća u Dalmaciji, automobil je potpuno smrskan

Sinoć u 23.10 sati u Segetu, na području Ljubitovice, dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede, javlja Gradski radio Trogir.

Prema zasad dostupnim neslužbenim informacijama, osobni automobil sletio je s ceste te udario u tri stabla i dva stupa, koji su pritom polomljeni. Zbog jačine sudara vozilo je u potpunosti smrskano.

Ozlijeđena osoba vozilom Hitne medicinske pomoći prevezena je u Klinički bolnički centar Split, gdje joj je pružena daljnja liječnička pomoć.

U akciji spašavanja sudjelovalo je osam vatrogasaca Javne vatrogasne postrojbe Trogir i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Seget, koji su unesrećenu osobu izvlačili iz uništenog vozila.

Očevid su na mjestu događaja obavili policijski službenici, a sve okolnosti ove prometne nesreće bit će poznate nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja.