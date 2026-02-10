Teška prometna nesreća u Dalmaciji: Autobusom udario pješaka, ozlijeđena i putnica

​Jučer, 9. veljače u 12,16 sati, na državnoj cesti D-58 u Šibeniku u ulici Vrpoljački put, 30-godišnji vozač upravljao je autobusom šibenskih registarskih oznaka na relaciji Šibenik - Boraja. Izlaskom iz blagog preglednog zavoja, neposredno ispred autobusa, s travnate površine s južne strane kolnika, na kolnik je neoprezno izašao 29-godišnji pješak te u tom trenutku vozač autobusa se naglo daje u lijevo i pritom desnim prednjim dijelom nalijeće na pješaka.

U Općoj bolnici u Šibeniku 29-godišnjaku su konstatirane teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju. U navedenom događaju 46-godišnja putnica je od krhotina vjetrobranskog stakla zadobila lakše tjelesne ozljede.

O svim utvrđenim okolnostima prometnog događaja izviješteno je nadležno državno odvjetništvo u Šibeniku.