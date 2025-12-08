Teška prometna nesreća u Dalmaciji, 19-godišnjak završio na Firulama s teškim ozljedama

​U subotu, 6. prosinca oko 13,20 sati na županijskoj cesti ŽC 6075 u Dubravicama, dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba teško ozlijeđena.

Prometna nesreća se dogodila na način da 19-godišnjak, upravljajući motociklom šibenskih registarskih, za koju skupinu vozila nema upisanu kategoriju u svoju vozačku dozvolu (nema položenu A1 kategoriju), ulaskom u lijevi nepregledni zavoj nije prilagodio brzinu kretanja motocikla osobinama ceste, uslijed čega gubi nadzor nad motociklom te u klizanju izlijeće van kolnika i pritom motociklom udara u metalnu zaštitu ogradu.

Od siline udara i pada, vozač motocikla je prevezen u KBC Firule gdje su mu konstatirane teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju.

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, protiv 19-godišnjaka bit će podnesen obavezni prekršajni nalog.