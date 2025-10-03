Teška prometna nesreća: Poginula vozačica osobnog automobila

Na državnoj cesti DC102, u predjelu Treskavac na otoku Krku, večeras se dogodila teška prometna nesreća u kojoj je smrtno stradala vozačica osobnog automobila, potvrdila je policija.
Sudar automobila i autobusa
Prema prvim informacijama, do sudara je došlo oko 20:40 sati, kada su se na prometnici sudarili osobni automobil i autobus. Unatoč brzoj intervenciji, vozačica automobila preminula je na mjestu nesreće. Za sada nema službenih podataka o ozlijeđenima među putnicima autobusa.
Policijski očevid u tijeku
Policija je potvrdila da je u tijeku očevid kojim se utvrđuju sve okolnosti i uzroci nesreće. Zasad nije poznato što je dovelo do smrtonosnog sudara.
Više informacija očekuje se nakon završetka očevida i službenog izvješća nadležnih tijela.
