Teška prometna nesreća: Poginula vozačica osobnog automobila

Na državnoj cesti DC102, u predjelu Treskavac na otoku Krku, večeras se dogodila teška prometna nesreća u kojoj je smrtno stradala vozačica osobnog automobila, potvrdila je policija.

Sudar automobila i autobusa

Prema prvim informacijama, do sudara je došlo oko 20:40 sati, kada su se na prometnici sudarili osobni automobil i autobus. Unatoč brzoj intervenciji, vozačica automobila preminula je na mjestu nesreće. Za sada nema službenih podataka o ozlijeđenima među putnicima autobusa.

Policijski očevid u tijeku

Policija je potvrdila da je u tijeku očevid kojim se utvrđuju sve okolnosti i uzroci nesreće. Zasad nije poznato što je dovelo do smrtonosnog sudara.

Više informacija očekuje se nakon završetka očevida i službenog izvješća nadležnih tijela.