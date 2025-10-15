Teška prometna nesreća. Pet osoba završilo u bolnici

Danas poslijepodne dogodila se prometna nesreća u Novom Topolju, nedaleko od Slavonskog Broda, javlja PU brodsko-posavska. U nesreći je ozlijeđeno pet osoba, koje su završile u bolnici.

Operativno-komunikacijski centar zaprimio je dojavu o nesreći u 16:10 sati. Prema prvim informacijama, osobno vozilo je sletjelo s kolnika, a na mjesto događaja odmah su upućena vozila hitne pomoći i policijski službenici.

"Jedan vozač i četiri putnika prevezeni su u Opću bolnicu u Slavonskom Brodu na pružanje liječničke pomoći", objavila je policija.

U tijeku je očevid.