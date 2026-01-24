Teška prometna nesreća noćas u Dugopolju, cesta satima bila zatvorena

U prometnoj nesreći koja se dogodila u četvrtak, 23. siječnja, oko 23.50 sati na cesti Dugopolje – Bisko (ŽC 6260), u mjestu Dugopolje, sudarila su se dva osobna automobila.

U nesreći su ozlijeđene dvije osobe koje su vozilima Hitne medicinske pomoći prevezene u Objedinjeni hitni bolnički prijem KBC-a Split radi pružanja liječničke pomoći.

Zbog obavljanja policijskog očevida cesta Dugopolje – Bisko bila je zatvorena za sav promet, a ponovno je otvorena u 2.15 sati u petak, 24. siječnja.