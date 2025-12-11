Teška prometna nesreća na ulazu u Lećevicu: Četiri ozlijeđena, jedna osoba helikopterom prevezena u bolnicu

Na novom križanju u Lećevici danas, nešto poslije 14 sati i 15 minuta, dogodila se teška prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila. Zbog težine sudara, uz policijske službenike na teren su upućeni i vatrogasci te timovi hitne medicinske pomoći.

Prema prvim informacijama, ozlijeđene su četiri osobe. Jedna osoba je, zbog potrebe za žurnom medicinskom intervencijom, helikopterom prevezena na daljnje pružanje liječničke pomoći. Iz policije navode kako, unatoč težini nesreće, nitko od sudionika nije životno ugrožen.

Na intervenciji je sudjelovalo devet vatrogasaca iz DVD-a Kaštela, DVD-a Mladost i DVD-a Zagora.