Teška prometna nesreća. Jedan završio na krovu, dvoje ozlijeđenih

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila večeras oko 19 sati u mjestu Zdenčac kod Garešnice, ozlijeđena su dva vozača. Do nesreće je došlo prilikom sudara dvaju osobnih automobila, od kojih je jedan uslijed siline udarca završio na krovu, piše bjelovar.live.

Na mjesto događaja odmah su upućene sve hitne službe. Uz policijske službenike, intervenirali su i tim Hitne medicinske pomoći te pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Garešnica. Kako neslužbeno doznaje bjelovar.live, jedan od vozača je zbog zadobivenih ozljeda hitno prevezen u bolnicu. Policija trenutno obavlja očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do nesreće.

Promet obustavljen

Cesta kroz Zdenčac zatvorena je za sav promet do daljnjega. Više informacija o uzrocima nesreće i stanju ozlijeđenih bit će poznato po završetku očevida.