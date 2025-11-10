Teška prometna nesreća: Dvoje poginulo, auta smrskana do neprepoznatljivosti

Sinoć je došlo do teške prometne nesreće u Zagorju, potvrđeno je Indexu iz policije. U nesreći koja se danas iza 18 sati dogodila kod Selnice poginule su dvije osobe, a jedna je ozlijeđena te je prebačena u bolnicu u Zabok.

Prema prvim policijskim informacijama u nesreći je poginula jedna osoba, no u međuvremenu je ozljedama podlegla i druga osoba koju su pokušali reanimirati.

Frontalni sudar u gustoj magli

Prema riječima očevidaca, u pitanju je bio frontalni sudar dva automobila. Na tom dijelu ceste večeras je gusta magla. Od Poznanovca do Zlatar Bistrice zatvorena je brza cesta, a postupanje hitnih službi na terenu još je u tijeku, baš kao i policijski očevid.

Strašni prizori nakon nesreće

Kako za Index govore očevici s mjesta nesreće, automobili koji su sudjelovali u nesreći bili su smrskani do neprepoznatljivosti, odnosno do mjere da su policajci i djelatnici Hitne koji su prvi izašli na mjesto nesreće u prvi čas mislili da su u nesreći sudjelovala tri, a ne dva automobila.

Policija je nakon nesreće detaljno pretraživala okolni teren kako bi provjerila da od siline udarca još netko nije izletio iz vozila na zemljani teren kraj ceste.