Teška prometna nesreća: Dvoje poginulo, auta smrskana do neprepoznatljivosti

Policija je nakon nesreće detaljno pretraživala okolni teren kako bi provjerila da od siline udarca još netko nije izletio iz vozila na zemljani teren kraj ceste

Sinoć je došlo do teške prometne nesreće u Zagorju, potvrđeno je Indexu iz policije. U nesreći koja se danas iza 18 sati dogodila kod Selnice poginule su dvije osobe, a jedna je ozlijeđena te je prebačena u bolnicu u Zabok.

Prema prvim policijskim informacijama u nesreći je poginula jedna osoba, no u međuvremenu je ozljedama podlegla i druga osoba koju su pokušali reanimirati.

Frontalni sudar u gustoj magli

Prema riječima očevidaca, u pitanju je bio frontalni sudar dva automobila. Na tom dijelu ceste večeras je gusta magla. Od Poznanovca do Zlatar Bistrice zatvorena je brza cesta, a postupanje hitnih službi na terenu još je u tijeku, baš kao i policijski očevid.

Strašni prizori nakon nesreće

Kako za Index govore očevici s mjesta nesreće, automobili koji su sudjelovali u nesreći bili su smrskani do neprepoznatljivosti, odnosno do mjere da su policajci i djelatnici Hitne koji su prvi izašli na mjesto nesreće u prvi čas mislili da su u nesreći sudjelovala tri, a ne dva automobila.

Policija je nakon nesreće detaljno pretraživala okolni teren kako bi provjerila da od siline udarca još netko nije izletio iz vozila na zemljani teren kraj ceste.

