Teška promenta nesreća u Dućama

Noćas se, oko 3.55 sati, u Dućama dogodila teška prometna nesreća, doznajemo od Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Prema prvim informacijama, u nesreći je sudjelovalo jedno osobno vozilo i jedna osoba je ozlijeđena. Na mjesto događaja odmah su upućene hitna pomoć i policija, koja je obavila očevid i privremeno zatvorila promet u tom dijelu ceste.

Točne okolnosti nesreće, kao i uzrok, zasad nisu poznate, a policija provodi izvide i prikuplja sve relevantne podatke.