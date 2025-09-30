Teška nesreća u Zadru: Maloljetnik na romobilu srušio vozača skutera i pobjegao, čovjek teško ozlijeđen

Šime Medić iz Zadra doživio je tešku nesreću početkom rujna kada je na njegov skuter naletio maloljetnik na električnom romobilu. Nesreća se dogodila 3. rujna oko podneva, a posljedice su za Medića bile vrlo ozbiljne.

„Vozio sam lagano, dvadesetak na sat, kad je iz sporedne jednosmjerne ulice, iz suprotnog smjera, izletio romobil i udario u stražnji kraj skutera. Od udarca sam pao na cestu, motor mi je pao na noge, a dječak s romobilom je pobjegao“, ispričao je Medić u objavi na društvenim mrežama.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nesreća je rezultirala devet slomljenih rebara, višestrukim prijelomom ključne kosti i pneumotoraksom, uz brojne ogrebotine. Medić je hitno prevezen u bolnicu, gdje je operiran i šest dana zadržan na promatranju. Potpuni oporavak, prema liječnicima, trajat će četiri do šest mjeseci.

„Najgore mi je bilo vidjeti strah u očima moje žene i djece. Policija je kasnije pronašla mladića, ali roditelji nisu smatrali potrebnim kontaktirati me ili doći ispričati se. To mi je poražavajuće“, dodao je Medić.

Zadranin je ostao bez primanja te ističe kako će odštetni zahtjev moći podnijeti tek nakon potpunog oporavka. Naglasio je i da se lako mogla dogoditi još veća tragedija. "Na mom mjestu mogao je biti biciklist s djetetom u sjedalici. Tada bi ishod bio nezamisliv", kaže Medić.

Kritizira i činjenicu da se nesreća nigdje nije spomenula u medijima, unatoč težini posljedica. „Pišu se puno manje stvari, a o ovome ništa. Dok se ne dogodi prava tragedija, ovome se neće stati na kraj“, zaključio je.