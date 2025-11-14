Teška nesreća u središtu Stockholma: Autobus se zabio u autobusnu stanicu, više poginulih i ozlijeđenih

U središtu Stockholma u petak je došlo do teške nesreće kada se autobus zabio u autobusnu stanicu, pri čemu je poginulo nekoliko osoba, a više ih je ozlijeđeno, potvrdila je švedska policija.

Prema prvim informacijama hitnih službi, ukupno je pet osoba bilo pogođeno nesrećom. Spasilačke ekipe odmah su izašle na teren, a ozlijeđeni su prevezeni u obližnje bolnice. Stupanj ozljeda zasad nije službeno potvrđen, javlja CNN.

#BREAKING: Footage from Stockholm, Sweden as police confirm multiple fatalities after a bus plowed into a bus stop Driver under arrest — TV4 https://t.co/7cgZScoezz pic.twitter.com/FUIYyNTlfA — Rapid Report (@RapidReport2025) November 14, 2025

"Još je prerano govoriti o uzroku incidenta", priopćila je policija, dodajući kako je područje oko mjesta nesreće blokirano kako bi se provela istraga i omogućio rad službi.

Iako motiv i okolnosti još nisu poznati, vlasti su pozvale građane na strpljenje te poručile da će informacije biti objavljivane čim budu potvrđene.

‼️🇸🇪 – Central Stockholm, Sweden A public bus just rammed a bus stop at Valhallavägen in Östermalm, central Stockholm. Several ppl killed as it hit the bus shelter, acc to the police. The bus driver was arrested and the incident is being investigated as aggravated manslaughter. pic.twitter.com/SsSNq0rzkK — David Roth-Lindberg (@RothLindberg) November 14, 2025

Švedski premijer Ulf Kristersson oglasio se povodom tragične nesreće. "Do mene je došla tragična vijest da je nekoliko ljudi poginulo i ozlijeđeno na autobusnoj stanici u središnjem Stockholmu. Ljudi koji su možda bili na putu kući obitelji, prijateljima ili na mirnu večer kod kuće", kazao je premijer u komentaru za Aftonbladet.

"Još ne znamo uzrok ovoga, ali trenutno su moje misli prvenstveno s onima koji su pogođeni i njihovim bližnjima. Policija, hitna pomoć i spasilačke službe sada imaju vrlo težak i važan posao. Pozivam sve da pokažu obzir i razumijevanje za njihove zadaće", dodao je švedski premijer.