Teška nesreća u Dalmaciji: Tip na pješačkom udario 91-godišnju staricu, teško je ozlijeđena

​Jučer, 27. srpnja u 8.37 sati u Šibeniku, u Zadarskoj ulici, dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba teško ozlijeđena.

Prometna nesreća se dogodila na način da je 41-godišnjak, upravljajući osobnim automobilom šibenskih registarskih oznaka, dolaskom do obilježenog pješačkog prijelaza na kojem se prometom ne upravlja uređajima za davanje prometnih svjetala, niti znacima ovlaštene osobe, zaustavio vozilo, a potom se nastavio kretati prema naprijed, a da prethodno nije propustio pješake koji su već stupili na pješački prijelaz, uslijed čega je prednjim dijelom vozila udario u tijelo pješakinje.

U Općoj bolnici u Šibeniku 91-godišnjakinji su okvalificirane teške tjelesne ozljede te je zadržana na bolničkom liječenju.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 41-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.