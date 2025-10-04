TEŠKA NESREĆA U DALMACIJI Sudarili se autobus i automobil, ozlijeđeno 11 osoba

Jutros oko 9:15 sati u mjestu Hrvace dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovali autobus i osobno vozilo, izvijestila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Prema prvim informacijama, vozač osobnog automobila zadobio je ozljede te je prevezen u bolnicu na pružanje liječničke pomoći. U autobusu se u trenutku sudara nalazilo više putnika, od kojih je deset osoba lakše ozlijeđeno – riječ je uglavnom o udarcima, hematomima i trzajnim ozljedama vrata.

Zbog očevida i policijskog postupanja promet se na toj dionici odvija naizmjenično jednim prometnim trakom, a policija poziva vozače na strpljenje i oprez pri prolasku mjestom nesreće.

Na mjestu događaja obavlja se očevid kojim će se utvrditi točne okolnosti sudara.