TEŠKA NESREĆA U ŠIBENIKU Dvoje teško ozlijeđenih, jedna osoba životno ugrožena

U prometnoj nesreći koja se dogodila sinoć, 24. siječnja, oko 23:40 sati u Šibeniku, dvije osobe zadobile su teške tjelesne ozljede, izvijestila je Policijska uprava šibensko-kninska.

Prema policijskom priopćenju, do nesreće je došlo kada je 25-godišnji vozač osobnog automobila šibenskih registarskih oznaka, vozeći iz smjera kružnog toka Mandalina prema Zablaću, nije prilagodio brzinu uvjetima i stanju kolnika. Neposredno prije ulaska u desni pregledni zavoj, oko 2500 metara od kružnog toka, tijekom kočenja zahvatio je rub kolnika, zbog čega je došlo do bočnog zanošenja vozila.

Nakon toga vozilo se vratilo na svoju prometnu traku, a potom prešlo na traku namijenjenu vozilima iz suprotnog smjera, gdje je došlo do sudara desnog bočnog dijela njegovog automobila s prednjim dijelom drugog osobnog vozila šibenskih registarskih oznaka, kojim je upravljao 33-godišnjak, koji je pokušavao izbjeći sudar.

Obojica vozača prevezena su u Opću bolnicu u Šibeniku. 33-godišnjaku su konstatirane teške tjelesne ozljede opasne po život, dok je 25-godišnjak zadobio teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju.

Zbog obavljanja očevida i sanacije mjesta nesreće, promet na toj dionici ceste bio je u potpunosti zatvoren od 00:08 do 02:35 sati, a odvijao se obilaznim pravcima.

Policija je izvijestila da će zbog izazivanja prometne nesreće protiv 25-godišnjeg vozača biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.