TEŠKA NESREĆA Sletjeli u kanal: Automobil s pet mladih osoba prevrnuo se na krov

U petak 3. listopada 2025. oko 21.20 sati između mjesta Šeovica i Japaga, 19-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom, uslijed neprilagođene brzine sletio je u putni kanal prilikom čega je došlo do prevrtanja vozila na krov.

U prometnoj nesreći vozač je teško ozlijeđen, dok je 16-godišnjak te troje 18-godišnjaka koji su se nalazili kao putnici u vozilu lakše ozlijeđeno.

Slijedi daljnje utvrđivanje svih okolnosti prometne nesreće, a također slijedi i obavijest Hrvatskom zavodu za socijalni rad Područni ured Pakrac.

Tijekom protekla 24 sata na području PU požeško-slavonske dogodio se i bijeg s mjesta prometne nesreće u Požegi u Ulici dr. Franje Tuđmana te prometne nesreće s materijalnom štetom u mjestu Trenkovo i u Pleternici na Trgu Zrinskog i Frankopana.