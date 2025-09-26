Close Menu

Teška nesreća na autocesti A1: Stigao i helikopter, troje ozlijeđenih

Očevid je u tijeku

Zbog prometne nesreće koja se između naplata Demerje i Lučko u smjeru Zagreba prekinut je promet na naplatnoj postaji Demerje.

Zagrebačka policija je dojavu o prometnoj nesreći kod odvajanja za naplatnu postaju Demerje primila u 17:04, a u njoj su sudjelovala dva osobna automobila.

Prema zasad dostupnim informacijama, ozlijeđene su tri osobe. Jedna je prevezena u KB Dubrava, a dvije u KB Sveti Duh.

Očevid je u tijeku nakon kojeg bi trebalo biti poznato kako je došlo do nesreće.

Na mjestu nesreće intervenirao je i medicinski helikopter.

