Teška nesreća na A1, bura zatvorila dio autoceste

Na autocesti A1, između čvorova Sveti Rok i Rovanjska u smjeru Dubrovnika, u četvrtak ujutro prevrnuo se kamion, izvijestili su iz Hrvatskog autokluba.

Zbog nesreće promet prema Dubrovniku je prekinut, a vozači se preusmjeravaju na obilazne pravce državnim cestama preko Gračaca, Obrovca i Karina.

Istodobno, zbog olujne bure dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje otvorena je samo za osobna vozila i to u smjeru Zagreba.

Prema informacijama koje donosi 24sata, snažna bura vjerojatno je uzrok prevrtanja kamiona.

“Bura je jaka, vjerojatno se zato i prevrnuo. Zatvorili su promet prema Dubrovniku, prema Zagrebu je sve normalno”, rekao je čitatelj za 24sata.