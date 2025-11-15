Teška nesreća na A1: Bakica jurila autocestom u pogrešnom smjeru, izazvala lančani sudar

Teška prometna nesreća dogodila se jučer ujutro na autocesti A1 kod Karlovca kada je 76-godišnja vozačica, krećući se u suprotnom smjeru, izazvala sudar u kojem su sudjelovala tri automobila. U nesreći je i sama teže ozlijeđena, dok je jedna putnica zadobila lakše ozljede, izvijestila je policija.

Prema policijskom izvješću, nesreća se dogodila u petak oko 7 sati na vijaduktu Drežnik. Osobnim automobilom karlovačkih registarskih oznaka upravljala je 76-godišnjakinja koja se kretala iz smjera Karlovca prema Novigradu, ali u suprotnom, zabranjenom smjeru, prenosi Index.

Vozeći u krivom smjeru, udarila je u osobni automobil zagrebačkih registarskih oznaka kojim je, u pravilnom smjeru prema Zagrebu, upravljao 48-godišnjak. Odmah potom na vozilo zagrebačkih oznaka naletio je i treći automobil ogulinskih registracija, za čijim je upravljačem bio 45-godišnjak, a koji se nije uspio na vrijeme zaustaviti.

U prometnoj nesreći 76-godišnja vozačica koja je skrivila nesreću zadobila je teške tjelesne ozljede, dok je 43-godišnja putnica iz automobila ogulinskih registarskih oznaka prošla s lakšim ozljedama. Zbog izazivanja prometne nesreće 76-godišnjakinji je izdan prekršajni nalog.