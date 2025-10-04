Teška nesreća: Mlada vozačica poginula u sudaru automobila i autobusa

Sinoć oko 20.35 sati na području Baške na otoku Krku dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je smrtno stradala 21-godišnjakinja, vozačica osobnog vozila riječkih registracijskih oznaka.

Do prometne nesreće je došlo kada je stradala vozačica po izlasku iz zavoja, uslijed brzine neprilagođene osobinama i stanju ceste, izgubila nadzor nad vozilom te udarila u metalnu zaštitnu ogradu nakon čega je prešla na suprotnu stranu, gdje je udarila u prednji dio autobusa riječkih registracijskih oznaka.

Unatoč pruženoj liječničkoj pomoći 21-godišnja vozačica preminula je na mjestu prometne nesreće.

Vozač autobusa, 40-godišnji državljanin Nepala u ovoj je prometnoj nesreći lakše ozlijeđen.

Od trenutka prometne nesreće te tijekom očevida promet ovom dionicom bio je u potpunosti zatvoren, od 00.10 do 01.10 sati odvijao naizmjenično jednim prometnim trakom, nakon čega je u potpunosti uspostavljen.