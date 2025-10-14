Teška nesreća: Maloljetnik ozlijeđen u sudaru romobila i automobila

U ponedjeljak prijepodne dogodila se teška prometna nesreća na državnoj cesti DC26 u kojoj je teško ozlijeđen maloljetnik. Nesreća se zbila oko 11:30 sati, potvrdila je zagrebačka policija.

Prema policijskom izvješću, maloljetnik je upravljao električnim romobilom i kretao se cestom u smjeru istoka. Dolaskom do kućnog broja 57, nije prilagodio brzinu kretanja uvjetima na cesti te je prednjim dijelom romobila udario u stražnji dio osobnog automobila marke Smart.

Automobilom zagrebačkih registarskih oznaka upravljao je 41-godišnji vozač, koji se u trenutku prije nesreće zaustavio na kolniku. Uslijed snažnog sudara maloljetnik je zadobio teške tjelesne ozljede.

Liječnička pomoć

Odmah nakon nesreće na mjesto događaja stigla je hitna pomoć. Ozlijeđeni maloljetnik prevezen je u Klinički bolnički centar Zagreb, gdje mu je pružena liječnička skrb.