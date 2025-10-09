Close Menu

Teška nesreća kod Jokera, dvije osobe prevezene u bolnicu

Promet se u tom dijelu grada odvija usporeno, ali bez većih zastoja

Danas prije podne dogodila se prometna nesreća na raskrižju Hercegovačke ulice i Puta Stinica u Splitu, nedaleko od trgovačkog centra Joker.

U nesreći su sudjelovala dva motocikla, a prema prvim informacijama, semafor na raskrižju nije bio u funkciji.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Oba vozača su prevezena u bolnicu, no prema dosadašnjim saznanjima nitko nije teže ozlijeđen. Na terenu su policijski službenici koji obavljaju očevid i utvrđuju okolnosti nesreće.

Promet se u tom dijelu grada odvija usporeno, ali bez većih zastoja.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
3
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
8
Mad
5