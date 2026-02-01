Teška nesreća kod Hrženice: Poginuo muškarac, teško ozlijeđen 15-godišnjak

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila jučer oko 21:40 kod Hrženice poginuo je 37-godišnji muškarac, dok su dvije osobe ozlijeđene. U nesreći na lokalnoj cesti uz derivacijski kanal sudjelovala su tri osobna automobila, objavila je policija.

Prema rezultatima očevida, nesreću je izazvao 37-godišnji vozač koji se kretao iz smjera Orehovice prema Otoku. U jednom je trenutku svojim vozilom prešao u prometni trak za vozila iz suprotnog smjera, ne provjerivši može li to učiniti na siguran način. Istovremeno ga je počeo pretjecati 25-godišnjak koji je vozio iza njega u istom smjeru, pri čemu je prednjim dijelom svog automobila udario u stražnji lijevi dio vozila 37-godišnjaka.

Od siline udarca, automobil 37-godišnjaka se zanio, vratio u suprotni trak, a potom sletio s ceste na travnatu površinu. Vozilo se zatim odvojilo od tla te udarilo u nekoliko stabala prije nego što se zaustavilo, prenosi Index.

U međuvremenu, automobil 25-godišnjaka se nakon prvog sudara nekontrolirano zanio ulijevo, udario u metalnu zaštitnu ogradu, odbio se natrag na cestu i potom udario u vozilo kojim je upravljao 63-godišnjak, a koje se također kretalo u istom smjeru. Automobil 25-godišnjaka zaustavio se poprijeko ceste, a na njega je, pokušavajući izbjeći sudar, naletio i 63-godišnji vozač.

Poginuo vozač, teško ozlijeđen 15-godišnjak

U nesreći je na mjestu događaja preminuo 37-godišnji vozač, a njegovo je tijelo prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice Varaždin. Putnik iz njegovog vozila, 15-godišnjak, zadobio je teške tjelesne ozljede te je zadržan na liječenju u Županijskoj bolnici Čakovec. Liječnička pomoć u istoj je bolnici pružena i 25-godišnjem vozaču.

Očevid je obavila zamjenica županijske državne odvjetnice u Varaždinu uz stručnu pomoć prometne policije i sudskog vještaka za promet. Za vrijeme trajanja očevida, lokalna cesta bila je zatvorena za sav promet sve do 4:25 u nedjelju ujutro, a promet se odvijao obilaznim pravcima.