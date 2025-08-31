Teška nesreća kod Benkovca: Poginula dvojica muškaraca, uhićen Srbin

Na području Raštevića kod Benkovca jučer je došlo do teške prometne nesreće u kojoj su život izgubila dvojica putnika iz osobnog automobila.

Prema policijskom izvješću, na državnoj cesti DC-56 sudarili su se kombi zadarskih oznaka i automobil registriran u Njemačkoj. Očevidom, kojim je rukovodio zamjenik županijskog državnog odvjetnika iz Zadra, utvrđeno je da je nesreću izazvao 54-godišnji vozač kombija, državljanin Srbije s prijavljenim boravkom u Hrvatskoj. On je, vozeći u smjeru Benkovca, djelomično prešao u suprotni trak i izravno udario u automobil kojim je upravljao 48-godišnji njemački državljanin.

Smrt na mjestu događaja

U automobilu su se nalazile još četiri osobe. Od siline udara vozila su izletjela s ceste, a vozač i njegov 21-godišnji suputnik preminuli su na mjestu nesreće. Preostali putnici prevezeni su u zadarsku bolnicu. Kod maloljetnog putnika utvrđene su teške ozljede, dok su kod 19-godišnjeg mladića i 46-godišnje žene ozljede još u postupku kvalifikacije.

Promet državnom cestom bio je potpuno obustavljen od 15:10 do 19:35 sati. Policija je priopćila da je 54-godišnjak uhićen zbog sumnje u izazivanje prometne nesreće s teškim posljedicama, a nad njim se provodi kriminalističko istraživanje.