TEŠKA NESREĆA Izletjeli s kolnika i zabili se u stijenu: Vozač i dijete ozlijeđeni

U petak, 10. listopada oko 14.30 sati u mjestu Kali, dogodila se prometna nesreća kada je 43-godišnji hrvatski državljanin bez korištenja zaštitne kacige upravljao četverociklom zadarskih registarskih oznaka, dok se na vozilu kao putnik nalazilo dijete koje nije koristilo zaštitnu kacigu.

Upravljajući vozilom, 43-godišnjak nije prilagodio brzinu kretanja vozila osobinama i stanju ceste uslijed čega gubi kontrolu nad vozilom te izlijeće izvan kolnika i udara u stijenu.

U prometnoj nesreći ozlijeđeni su vozač i putnik. Liječnička pomoć pružena im je u Općoj bolnici Zadar gdje su kod 43-godišnjaka utvrđene teške tjelesne ozljede dok je za sada neutvrđene ozljede zadobilo dijete.

Policija je o događaja izvijestila nadležno državno odvjetništvo.

Sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, vozač će biti prekršajno sankcioniran.