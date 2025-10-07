Teška metalna vrata pala na djevojčicu u školi u Dalmaciji. Ravnatelj je šokiran

Poslije nastave učenici iz Biograda su se igrali na dvorišnim vratima svoje osnovne škole, penjala se na njih i klizali se s njima.

A onda su vrata ispala iz ležišta i pala na 10-godišnju djevojčicu. Tragedija je izbjegnuta, ali iz škole su iz predostrožnosti dali poskidati i druga vrata istog tipa.

Dječja igra u Biogradu umalo je završila kobno.

"Strašno! Ja nemam više tako malu djecu, ali evo stanujem slučajno pored škole i čujem, vidim. Mislim, nije u redu svakako", kaže Biograđanka Branka Pantić, a njezina sugrađanka Marina Pedisić dijeli zabrinutost roditelja: "Ne znam kako bi se osjećala da imam malo dite. Ne znam, stvarno. Baš sam o tome pričala s mužem kući... Meni je to katastrofa. Ne znam kako bi ga pustila u školu i što bi napravila."

Djevojčica je bila udaljena metar i pol od vrata napravljenih od pocinčanog lima teških oko 60 kilograma. Ožuljala su joj samo nogu, pa su ozlijede ipak lakše.

Zadobila lakše ozljede

"Imam informaciju da je djevojčica sinoć vraćena na kućnu njegu, da nije teže ozlijeđena što je u ovim okolnostima stvarno iznenađujuće dobro prošlo", kaže Joško Brtan, ravnatelj OŠ Biograd, koji živi u blizini škole, pa je odmah po pozivu tehničkog osoblja došao u školsko dvorište jučer oko 17 sati gdje je zatekao preplašenu i šokiranu djecu i roditelje.

S kliznih vrata školskog dvorišta 10-godišnjaci su u igri izvadili sigurnosni štift i izgurali ih iz graničnika. Troja dvorišna vrata postavljena su 2018. godine kada je uređeno školsko sportsko igralište.

Kako je on tek kasnije postao ravnatelj, rekao je da će tražiti uvid u natječajnu dokumentaciju, u troškovnike. "Kao i uvid u tip opreme koja je izdana, kakve su karakteristike te opreme, kako je moguće da se ispravna - a to su ispravna vrata - da ih vratite i sad ona ispravno klize, savršena, a imaju takav nedostatak da ih dijete u četvrtom razredu može srušiti."

U pitanje dovodi cijeli projekt. Vrata su izletjela iz svog ležišta i pala, a kako su i druga dvoja vrata oko školskog dvorišta napravljena po istom principu, ravnatelj ih je dao ukloniti dok se ne utvrdi jesu li uopće sigurna.

Policija je izvijestila kako je riječ o nesretnom slučaju, ali u cilju utvrđivanja svih relevantnih okolnosti nastavljaju s poduzimanjem mjera i radnji iz svoje nadležnosti.

"Načelno, trebalo bi provjeriti sve ovo što je rečeno u projektno-tehničkoj dokumentaciji, a tu provjeru opet može raditi stručna osoba koja će provjeriti projekt, troškovnik i drugu dokumentaciju", rekao je Ivan Šimunić za Danas.hr., pročelnik za obrazovanje, kulturu i šport Zadarske županije.

O igri koja srećom nije završila tragedijom policija je izvještaj proslijedila i Državnom odvjetništvu koje će utvrditi hoće li netko snositi odgovornost.