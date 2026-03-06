Teška krađa u Dalmaciji: Iz garaže odnijeli automobil, skuter i motor za brod

Na šibenskom području u protekla 24 sata policiji je prijavljena jedna teška krađa.

Prema informacijama policije, u razdoblju od 2. veljače do 5. ožujka u Šibeniku je nepoznati počinitelj provalio u garažu u vlasništvu 56-godišnjeg državljanina Njemačke. Iz garaže su otuđeni osobni automobil, skuter, izvanbrodski motor te više stolica.

Materijalna šteta procijenjena je na oko 8.000 eura.

Policija provodi izvide u cilju otkrivanja počinitelja, a protiv nepoznatih osoba bit će podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.