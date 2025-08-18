Tereza Kesovija shrvana zbog golemog gubitka: "Otišao je moj anđeo"

Glazbena diva Tereza Kesovija (86) slomljena je gubitkom dugogodišnje prijateljice i kolegice Gabi Novak, koja je preminula 11. kolovoza u 89. godini života. Više od 65 godina njih dvije dijelile su životnu i umjetničku priču, a Tereza se od Gabi oprostila dirljivom objavom na Instagramu.

"Otišao je moj anđeo... Moje srce sad je katedrala satkana od sjećanja. Gabi Novak 1936. – 2025.", napisala je Kesovija uz niz dosad neobjavljenih fotografija, što je izazvalo lavinu emocija i suza među obožavateljima.

„Kakve ljepotice, kakve dive, neponovljive“, „Pokoj joj duši“, „Suosjećam s vama, draga Tere!“, „Tuga velika...“, samo su neki od brojnih komentara ispod objave, u kojima su ljudi izražavali divljenje prema njihovom prijateljstvu i žalost zbog Gabine smrti.

Posljednji dani i oproštaji

Kesovija je nakon Gabine smrti progovorila o njenim posljednjim danima.

– Teško je govorila. Htjela sam je samo još jednom zagrliti i poljubiti. Znala sam da neće dugo, znala sam. Koja majka može preživjeti smrt sina, Bože moj. Moje sunce – rekla je u suzama za Slobodnu Dalmaciju.

– U srcu je bol. Bolje da nema suza, ničemu ne služe. A opet idu. A nje nema, sunca moga zlatnoga – dodala je.

Tereza je bila uz Gabi i na posljednjem ispraćaju njenog sina Matije Dedića, a potom joj je posvetila emotivne riječi i povodom 89. rođendana, koji je slavila 8. srpnja.

Više od pola stoljeća prijateljstva

– Moja Gabi je napunila 89 godina. Više od 65 godina dijelimo životnu priču. A sada mislim na nju više no ikad, s puno ljubavi i zahvalnosti za naše dugogodišnje prijateljstvo – napisala je tada uz snimku njihova zajedničkog nastupa pjesme Hrabri ljudi.

Smrt Gabi Novak ostavila je dubok trag ne samo u hrvatskoj glazbi, već i u srcima onih koji su je poznavali i voljeli. Za Terezu Kesoviju taj je gubitak nenadoknadiv – ostalo je prijateljstvo koje je trajalo cijeli život i sjećanja koja će čuvati zauvijek.