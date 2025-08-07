Teolog o Thompsonu: "Mač i križ ne idu nikako zajedno"

Mario Trifunović, njemački i hrvatski novinar i teolog, gostovao je u Novom danu N1 televizije i s Ninom Kljenak razgovarao o porukama nadbiskupa Dražena Kutleše iz Knina, katoličkoj ikongrafiji na koncertima i Katoličkoj crkvi u Hrvatskoj.

Podsjetimo, između ostalog nadbiskup Dražen Kutleša je u utorak poručio da "branitelji koji su položili svoje živote nisu išli u smrt da bi škole postale mjesta ideoloških eksperimenata, da bi se brak obezvrjeđivao, a majčinstvo ismijavalo. Oni su išli u rat za svoju obitelj i svoju domovinu", kao i da "s Bogom postajemo narod svetaca, mučenika i heroja", kazao je Mario Trifunović.

"Što je s pitanjem posla, stanovanjem?"

"Već trideset godina gura se narativ država i Crkva, ispada Božja država. Na tom tragu, baš nedavno je američki novinar Mehdi Hasan imao raspravu s dvadesetak desničara u kojem je jedan istaknuo da je kršćanski nacionalist i da zastupa katoličku autokraciju. Novinar ga je pitao kako ćete vi doći do toga, a on mu je odgovorio: ljudi će glasati za to, znači demokratskim alatima", objašnjava Trifunović.

"Vidimo tendenciju da se još više stapa država s Crkvom, što nije u teološkom duhu. Čuo sam i za dio o majčinstvu. Ne progovara se o praktičnim problemima već o imaginarnim neprijateljima. Što je s pitanjem posla, stanovanjem? Crkva se nažalost ne bavi pitanjima koji brinu vjernike, pa i to što u za Maksimir dobiva zemljište, gradit će se opet nove crkve dok i postojeće stoje poluprazne", naglašava.

"Crkva zakazala sa svojim edukacijama po školama"

Osvrnuo se i na molitelje na trgovima: "To nije u skladu s Isusom iz Nazareta, koji je poslao poruku: nemojte moliti kao farizeji na javim mjestima, po trgovima. Molite se u tajnosti, uđi u svoju sobu i zatvori vrata".

Referirao se i na katoličku ikonografiju na koncertima Marka Perkovića Thompsona.

"Ako je moguće da toliko mladih ljudi dolazi na Thompsonov koncert bez kritičke svijesti, rame uz rame slave s ljudima koji nose ustaške simbole pitam se gdje je i Crkva zakazala sa svojim edukacijama po školama, ali i u župama. Na koncertima su mač i križ, a mač i križ ne idu nikako zajedno. Svi oni koji znaju kršćansko učenje i Evanđelje, ako se pozivaju na Isusa iz Nazareta, znaju na što je on pozivao, a to je ljubav prema bližnjemu, zaključuje Trifunović za N1.