Teniski spektakl na Firulama: Počinje Split Open, stižu jaka imena

Danas je u Teniskom klubu Split održana medijska konferencija povodom teniskog challengera Split Open, koji će se od 23. do 29. ožujka igrati na terenima na Firulama.

Novinarima su se obratili direktor turnira Ismar Moralić i voditelj pressa Davor Burazin.

„Iznimna mi je čast predstaviti ovaj turnir koji će se nakon godinu dana ponovno igrati u Splitu. Nastupit će veliki broj domaćih tenisača. Nažalost, Luka Mikrut ne može igrati zbog ozljede i nadam se da ga to neće sputati na njegovom putu prema svjetskom vrhu te mu želim što brži oporavak. Na turniru će nastupiti Duje Ajduković, Mili Poljičak, Josip Šimundža, Emanuel Ivanišević i Matej Dodig, koji je danas ušao u polufinale challengera u Zadru.

Jedne smo godine ovdje doživjeli krupu i snijeg, a sada se nadamo lijepom vremenu. Imamo dosta igrača između 150. i 200. mjesta na ljestvici. Moja je želja da turnir osvoji netko od naših tenisača. Sjećamo se prvog izdanja kada su svi naši igrali s ‘wild cardom’, a tada je na turniru bio i Francisco Cerundolo, tenisač koji je danas u svjetskom vrhu. Mnogi igrači koji su nastupili na ovom turniru ostvarili su velike karijere“, rekao je direktor turnira Ismar Moralić.