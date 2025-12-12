Teniska zvijezda rodom iz Zadra zaručena za košarkaša

Američka tenisačica hrvatskog podrijetla Bernarda Pera, rođena u Zadru, obožavateljima je donijela radosne vijesti – zaručila se s dugogodišnjim partnerom, profesionalnim košarkašem Kristijanom Krajinom. Sretnu vijest podijelila je na društvenim mrežama, uz fotografije koje prikazuju par u trenucima veselja i s vidljivim zaručničkim prstenom, a pratitelji su im odmah uputili brojne čestitke i tople poruke.

“Jesmo li uopće zaručeni ako to ne objavimo?” našalila se Pera, dodajući: “Prije dvije godine napravili smo plan – danas je stvarnost.”

View this post on Instagram A post shared by Bernarda Pera (@bernardapera)

Kristijan Krajina svoju je košarkašku karijeru gradio u SAD-u, igrajući sveučilišnu košarku na University of Texas-Pan American, a potom je profesionalno nastavio u Europi. Trenutno je član Kaohsiung Aquas u Tajvanu, a tijekom karijere igrao je i za Zadar i Cibonu.

Bernarda Pera posljednjih godina bilježi sjajne rezultate na WTA touru, a posebno je istaknuta 2022. godine kada je osvojila turnire u Budimpešti i Hamburgu, potvrdivši status jedne od najborbenijih igračica na touru.