Telefonski poziv u Omišu sve je nasmijao, detalji su nevjerojatni: "Eee, tako… Ja uplatim i miran… Ili mogu nešto kupit. Šta in triba?"

Udruga Prijatelj Omiš podijelila je na društvenim mrežama anegdotu koja je mnogima izmamila osmijeh. Riječ je o jutarnjem telefonskom pozivu koji su u udruzi opisali kao jedan od onih koji se pamte – topao, nenamješten i tipično "naš".

Jutarnji poziv koji je sve nasmijao

Kako navode iz Udruge, u ured je nazvao čovjek kojeg su, zbog privatnosti, nazvali Stipe. Odmah na početku, u jednom dahu, upitao je je li dobio "udrugu Prijatelj šta se bavi dicon". Iz ureda su mu potvrdili da se javio na pravo mjesto i pitali kako mogu pomoći.

Stipe je potom pomalo nesigurno dodao da zna kako su u Omišu i rade s djecom, no nije znao točno zbog čega zove. Djelatnici su mu pojasnili da Udruga radi s djecom s teškoćama te mladim osobama s intelektualnim teškoćama, te ga upitali je li ga netko uputio na njih i koliko godina ima njegovo dijete.

"Neman ja to dite… Nego pokora je pokora"

U tom trenutku Stipe je, kako opisuju u Udruzi, malo promrmljao, a onda objasnio pravu svrhu poziva.

Rekao je da nema dijete koje je korisnik Udruge, nego da mu je velečasni nakon ispovijedi dao pokoru – da uplati nešto za djecu u Udruzi Prijatelj. Dodao je i kako pretpostavlja da je svećenik "neki vaš pop, doli od Omiša", a djelatnici su shvatili da je poziv zapravo dio njegove ozbiljno shvaćene namjere da pokoru izvrši do kraja.

Iz ureda su mu na to kroz šalu odgovorili da je "pokora pokora", dati će mu podatke, a on će biti miran. Stipe je, prema njihovom opisu, reagirao glasnim i opuštajućim smijehom te zaključio: "Eee, tako… Ja uplatim i miran… Ili mogu nešto kupit. Šta in triba?"

Ljepota obične ljudske dobrote

Djelatnici Udruge rekli su mu da je sve u redu i da može pomoći na način koji mu je najdraži i najlakši. U objavi su ovu situaciju popratili emotikonima i porukom "šta ti je naš čovjek", ističući koliko ih je dirnula jednostavna i iskrena želja da se pomogne.

Na kraju objave iz Udruge izrazili su nadu da će svećenik koji je Stipi dao pokoru vidjeti objavu i znati da je Stipe svoju pokoru izvršio – i to, kako su naglasili, ozbiljno je shvatio.

Objava je zaključena toplom notom i zahvalnošću, uz poruku koja najbolje sažima cijelu priču: ponekad nas baš ovakvi mali, nenametljivi trenuci podsjete koliko dobrote ima u ljudima.