"Tek kad sam vidio taj red, shvatio sam u kojem urbanističkom kaosu nam je obala. Trajno ćemo uništiti sve"

Ante Pranić, bivši gradonačelnik Vrgorca, bio je na godišnjem odmoru na jugu Francuske. Najviše se zadržao u Provansi koja ga je zanimala zbog čestih usporedbi s Dalmacijom. Evo što je tamo primijetio.

Ove godine za odmor smo izabrali jug Francuske, potez zapadno od Marseillea do Toulousea. U Provansi smo se najviše zadržali. To me je uvijek zanimalo zbog česte usporedbe s Dalmacijom. Za one koji ne znaju Provansa je upravna regija koju čine šest manjih cijelima, departmana. Normalno, sve se brendira pod krovnim nazivom Provance, za razliku od naše Dalmacije koja je rascjepkana s 4 županijske turističke zajednice. Tu priča o strateškom razvoju turizma u Dalmaciji završava i neće početi sve dok ne bude jedinstvena regionalna turistička zajednica, jedinstvena strategija, jedinstveni destinacijski brending. Dalmacija.

Čitajući tekstove o skupoći naše obale, iz prve ruke mogu reći da su Francuska obala i unutrašnjost skuplji, ali im može biti jer ne igraju samo na kartu “sunca i mora” kao mi. Imaju bolji nivo usluga, uveden je komunalni red u malim gradovima, obnovljena kulturna baština stavljena je u funkciju turističke atrakcije, javna infrastruktura je odlična i održavana, poljoprivredne površine u unutrašnosti su obrađene.

Imam osjećaj da dosta toga prodaju na kućnom pragu bez obzira na brojnost vinarija i kušaonica. Imaju priču koja ima pokrića u sadržaju. Ipak, ono što me dojmilo u svim mjestima gdje smo bili je urbanistički red, čak i u većim gradovima. Tek u tom redu shvatiš u kojem je urbanističkom kaosu naša obala koja se apartmanizira do besvijesti tolikom brzinom da uopće više ne pratimo zahtjeve tržišta pa plačemo što su novi smještaji prazni u pola sezone. Cijene se lako korigiraju, ali kada se jednom uništi prostor, nema nazad.