Tea Franić izašla iz zatvora

Tea Franić, koja je brisana iz članstva HDZ-a zbog pravomoćne sudske presude, odslužila je svoju zatvorsku kaznu i izašla je na slobodu, doznaju 24sata.

- Tea Franić je otpuštena s izdržavanja kazne zatvora po presudi Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, 16. siječnja 2026., nakon izdržane kazne u trajanju od 1 godine - potvrdili su nam sa Županijskog suda u Zagrebu. Dodali su kako je protiv nje i dalje na snazi sigurnosna mjera približavanja, uznemiravanja ili uhođenja žrtava kaznenog djela u trajanju od 3 godine.

Podsjetimo, Franić je došla u fokus javnosti nakon predsjedničkih izbora kada je otkriveno da je bila u izbornom stožeru HDZ-a u hotelu Westin umjesto u Remetincu na odsluženje jednogodišnje zatvorske kazne. Menadžerica Tea Franić je, nakon bizarne izjave za 24sata o nadnaravnoj izlaznosti i mogućim neredima na Kosovu, postala viralna na društvenim mrežama, a ubrzo se otkrilo i da je osuđivana te da ju je tužio i Nikica Jelavić jer mu je prijetila likvidacijom, maltretirala ga i uhodila.

Još prije pet godine Jutarnji list je pisao da je menadžerica Tea F. uhićena zbog sumnji da je više od godinu dana maltretirala Nikicu Jelavića i tražila od njega da joj sredi poslovne prostore te mu prijetila likvidacijom. Kasnije je na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu zbog prijetnji smrću i nametljivog ponašanja ta rođena Makaranka nepravomoćno osuđena na godinu dana zatvora s trogodišnjim rokom kušnje.

Uhićenju same Franić prethodila je prava mala drama. Podsjetimo, dvojica policajaca došla su po nju, kucali su na vrata i rekli da imaju nalog i da znaju da je unutra ali ona im nije htjela otvoriti. Policajci su nakon toga satima stajali ispred njezinog stana. Prije nego su policajci došli, Franić je naručila dostavu hrane koju je platila online i koja je morala ostati ispred stana. Sud nam je ranije potvrdio i kako je Franić u dva navrata tražila odgodu izvršenja kazne zatvora. Jednom je to bilo, kako su naveli, zbog pružanja ugostiteljskih usluga, a drugi put radi polaganja ispita i diplomskog rada.

- Njezini prijedlozi su odbijeni tako da je, sukladno zadnjem rješenju suca izvršenja od 22. studenog 2024., izdan nalog VII. policijskoj postaji Zagreb da se osuđenica Tea Franić odmah sprovede u kaznionicu, a o nemogućnosti postupanja po nalogu izvijesti sudac izvršenja - rekli su nam sa suda prije više od godinu dana.